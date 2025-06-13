İsrail'in İran'a saldırısı: Petrol fiyatları beş ayın en yüksek seviyesine çıktı

İsrail’in İran’a saldırısının ardından petrol fiyatları yaklaşık beş ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,58 dolardan işlem görüyor. Dün 69,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,65 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,6 artışla 73,58 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün akşamki kapanışının ardından İsrail’in İran’a saldırı düzenlemesiyle yüzde 7’den fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.

İran devlet televizyonu günün erken saatlerinde, İsrail’in Natanz’daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz’in yanı sıra Kirmanşah’taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

Önemli petrol üretim bölgesi Ortadoğu’da gerginliğin tırmanması, ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ve tutarsız ticaret politikaları nedeniyle küresel ekonomi üzerinde baskıların arttığı bir dönemde finansal piyasalarda yeni bir belirsizlik yaratıyor.

Gerilim, Trump’ın İran’la nükleer anlaşmaya varma çabalarının çıkmaza girmiş gibi görünmesiyle artmıştı.

Her iki ülkeden yetkililer ve Ummanlı arabuluculara göre ABD ve İranlı yetkililer pazar Umman’da Tahran’ın artan uranyum zenginleştirme programı üzerine görüşmelerin altıncı turunu yapacaklardı.

Brent petrolde teknik olarak 75,71 doların direnç, 65,72 doların destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​