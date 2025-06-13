Dışişleri: İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını ‘en güçlü şekilde kınadığı’nı duyurdu.

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İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmıştı. Üst düzey yetkililer ve nükleer bilimciler dahil ilk belirlemelere göre 14 kişi ölmüş, 57 kişi yaralanmıştı.

İsrail saldırının odağının İran’ın nükleer programı olduğunu duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı’nın saldırıya ilişkin açıklaması şöyle:

* İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.

* Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur.

* Saldırıların, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir.

* İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir.

* Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz.

* Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.