İsrail'in İran'a saldırısı: Gram altın rekor kırdı

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar sonrası 4,379 lirayı gören gram altın rekor kırdı.

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Bu sabah İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vurmuş, saldırılarda altısı nükleer bilimci 14 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Aynı saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hayatını kaybetmişti.

Bu gelişmeler sonrası gram altın son bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak 4,379 lira oldu.

Güne 4.340,17 lira seviyesinden başlayan gram altın, saat 11: 38 itibariyle 4.341,270 lira seviyesinden seyrediyor.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.