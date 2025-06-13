Gram altın güne nasıl başladı – 13 Haziran 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.340,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.426,00 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.340,17 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.340,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.426,00 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.340,17 lira seviyesinde ilerliyor.
İsrail’in İran’a saldırılarında ilk belirlemelere göre altısı nükleer bilimci 14 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.340,17 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,4278 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 45,5195 seviyesinden güne başladı.
İsrail ordusu, düzenlediği saldırılardan sonra İran’ın misilleme için 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini duyurdu.
Gazeteciler Semra Pelek ve Dicle Baştürk bu sabah Artvin merkezli bir soruşturmadan gözaltına alındı.