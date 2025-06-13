Trump'tan İran'a: Hala zaman var

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a seslendi: “Halihazırda büyük bir ölüm ve yıkım oldu ama bu katliamın durdurulması için hala zaman var, planlanan bir sonraki saldırılar daha da acımasız olacak.“

Fotoğraf: Beyaz Saray

İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de olduğu üst düzey askeri yetkililer, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Truth Social’dan açıklama yapan Trump, İran’a nükleer anlaşması için hala zamanın olduğunu söyledi ve ekledi: “İran yok olmadan önce bir anlaşma yapmalı.”

ABD başkanının Truth Social’daki açıklaması şöyle:

“İran’a anlaşma yapması için şans üstüne şans verdim. Onlara altını çizerek ‘sadece yapmalarını’ söyledim ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşırlarsa yaklaşsınlar, bunu beceremediler.

Onlara bunun bildikleri, tahmin ettikleri ya da kendilerine söylenen her şeyden çok daha kötü olacağını, ABD’nin dünyanın her yerinde en iyi ve en ölümcül askeri teçhizatı ürettiğini, İsrail’in de bundan çok daha fazlasına sahip olduğunu ve bunu nasıl kullanacaklarını bildiklerini söyledim.

Bazı İranlı sabit fikirliler cesurca konuştular ancak ne olacağını bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve durum daha da kötüleşecek!

Halihazırda büyük bir ölüm ve yıkım oldu ama bu katliamın durdurulması için hala zaman var, planlanan bir sonraki saldırılar daha da acımasız olacak.

İran yok olmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu diye bilinen şeyi kurtarmalı.

Daha fazla ölüm yok, daha fazla yıkım yok, çok geç olmadan yapın.

Tanrı hepinizi korusun!”



