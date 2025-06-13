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İran'ın yeni genelkurmay başkanı Abdurrahim Musevi

İran’da genelkurmay başkanlığına İsrail saldırısında ölen Muhammed Bakıri’nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi getirildi.

Abdurrahim Musevi. Fotoğraf: IRNA

İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de olduğu üst düzey askeri yetkililer, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.


Saldırı sonrası ölen komutanların yerine yeni atamalar yapıldı.

İran resmi ajansı İRNA’nın aktardığına göre İran lideri Ali Hamaney, genelkurmay başkanlığına Bakıri’nin yerine Musevi’yi atadı.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı’naysa Selami’nin yerine Muhammed Pakpur getirildi.

Saldırıda Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid de ölmüştü.

Reşid’in yerineyse Ali Şadimani atandı.

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