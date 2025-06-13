NATO: İsrail'in eylemi tek taraflı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran’a saldırıların İsrail’in ‘tek taraflı eylemi’ olduğunu vurguladı. Sekreter, ABD dahil olmak üzere müttefikleri gerilimi azaltmaya çağırdı.

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İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

Rutte, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la ortak basın toplantısında İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirdi. “Açıkça hızla gelişen bir durum. Bu İsrail’in tek taraflı eylemiydi” diyen sekreter, şöyle devam etti:

“ABD dahil olmak üzere birçok müttefikin gerilimi azaltmak için çalışmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Bunu yaptıklarını da biliyorum.”