İsrail'de uyarı kaldırıldı: Sığınaklardan çıkın

İsrail’de halka sığınaklarda veya buralara yakın bölgelerde durmaya gerek kalmadığı bildirildi.

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İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de olduğu üst düzey askeri yetkililer, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

İran saldırı nedeniyle İsrail’e 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıklamıştı.

Bu nedenle İsraillilerden sığınaklar veya buralara yakın bölgelerde durmaları istenmişti.

İsrail ordusu buna gerek kalmadığını belirterek uyarıyı kaldırdı.

‘İran İHA’ları Suriye ve İsrail üzerinde imha edildi’

İsrail basını, İran’ın misilleme için gönderdiği 100’den fazla kamikaze insansınız hava aracının (İHA) Suriye ve Ürdün üzerinde imha edildiğini yazdı.

Tel Aviv’den henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.