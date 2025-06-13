İsrail: Bu hamle İran hava sahasında özgürlüğümüzü artıracak

İsrail ordusu, İran’ın füze rampalarını imha ettiklerini öne sürdü ve ekledi: “Bu hamle İran hava sahasındaki eylem özgürlüğümüzü artıracak.”

Saldırı sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı binası. Fotoğraf: AA

İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de olduğu üst düzey askeri yetkililer, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu savaş uçaklarının istihbarattan gelen bilgilerle İran’ın hava savunma sistemlerine karşı ‘kapsamlı bir saldırı’yı tamamladığını duyurdu.

Saldırıda onlarca radar ve karadan havaya füze rampalarını (füzeleri fırlatmak için kullanılan platform) imha edildiğini öne süren İsrail ordusu bu hamlenin İran hava sahasındaki ‘eylem özgürlüğünü artıracağı’nı savundu.

‘Natanz Nükleer Tesisi’nde ağır hasar oluştu’

Öte yandan yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, İran’ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi’nde ağır hasar oluştuğunu iddia etti.

İran devlet televizyonu saldırıda Natanz Nükleer Tesisi’nin de vurulduğunu duyurmuştu.



