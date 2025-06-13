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Yaramazlara biraz batar!

Eğilmez'e göre sigorta: Biraz altın

İktisatçı Mahfi Eğilmez, İsrail’in İran saldırısından sonra yazdı: “Sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var.”

Mahfi Eğilmez. Fotoğraf: Arşiv

İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de olduğu üst düzey askeri yetkililer, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.


Saldırı sonrası gram altın 4.379 lirayla rekor kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altınsa 3.444,53 dolara kadar yükseldi.

11:54 itibarıyla ons altın 3.425,57 dolar. Gram altın 4.342,738, dolarsa 39,4260 lira.

Eğilmez saldırı sonrası altına dair X’ten şöyle yazdı: “(ADB Başkanı Donald) Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu işbaşındaysa sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var.”

Ardından şu ‘not’u ekledi: “Bu bir yatırım tavsiyesi değil bir sigorta önerisidir.”

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