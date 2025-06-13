İsrail'den İran'a yeni saldırı: Tebriz'i vurdu

İsrail, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentine yeni saldırı düzenledi.

Tahran’a da saldırı düzenlenmişti. Fotoğraf: AA

İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de olduğu üst düzey askeri yetkililer, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırı düzenlenen kentler arasında başkent Tahran, Tebriz, Loristan, Kirmanşah ve İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi de vardı.

İsrail, Tebriz kentine yeni saldırı düzenledi.

İran medyasına göre Tebriz’de patlama sesleri duyuldu.

Haberde patlamaların İsrail saldırıları kaynaklı olduğu ve Tebriz’deki havalimanının çevresinin hedef alındığı yazıldı.



