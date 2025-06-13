Erdoğan'dan İran tepkisi: Apaçık bir provokasyon

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a saldırısını ‘provokasyon’ olarak niteledi ve ekledi: “Uluslararası toplum İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir.”

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İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de olduğu üst düzey askeri yetkililer, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırıya Erdoğan’dan ilk tepki geldi.

Cumhurbaşkanının X’teki açıklaması şöyle:

‘Çok tehlikeli bir aşama’

* İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.

* İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur.

* İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.

‘Tüm dünyayı felakete sürükleme gayreti’

* Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.

* Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir.

* Ortadoğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz.

* Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz.

İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.



İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2025



