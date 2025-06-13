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Birçok ülkeden İsrail'in İran saldırısına tepki: 'Tatsız bir gelişme'

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya birçok ülke tepki gösterdi.

Tahran. Fotoğraf: AA

İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de olduğu üst düzey askeri yetkililer, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.


Ülkeler İsrail ve İran’a itidal çağrısı yaptı, bir an önce müzakere sürecine dönülmesi gerektiğini belirtti. Saldırıların İran’ın egemenliğini ihlal ettiği söylenirken Almanya ve Fransa vb. ülkeler İran’ı nükleer konusunda daha önce uyardıklarını hatırlattılar.

Mesele çatışmaya dönüşmeden diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunuldu.

Yeni Zelanda saldırıları ‘tatsız bir gelişme’ olarak tanımlarken Japonya’ysa ‘üzücü’ buldu.

İsrail’e tepki gösteren ülkeler şunlar:

  • Hindistan
  • Malezya
  • Pakistan
  • Avustralya
  • Yeni Zelanda
  • Japonya
  • Çin
  • Umman
  • Ürdün
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Suudi Arabistan
  • Katar
  • Lübnan
  • Britanya
  • İtalya
  • Slovakya
  • Almanya
  • Azerbaycan
  • İrlanda

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