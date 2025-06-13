Pezeşkiyan: İran'ın güçlü cevabı düşmanı pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan,‘düşmanı, yaptığı aptalca hareketinden dolayı pişman edeceklerini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

İsrail sabah erken saatlerde İran’daki nükleer tesislere ve bazı sivil noktalara askeri harekat başlattı.

Saldırılarda 78 kişi öldü, 329 kişi yaralandı. Bunlarda en az 20’si İranlı üst düzey komutan ve altısı da nükleer bilimciydi.

Öldüğü resmen açıklanan üst düzey isimler arasındaİran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el-Anbiya komutanı Gülam Ali Reşid vardı.

‘Ülke yetkilileri ve halk sessiz kalmayacak’

İran devlet televizyonu Pezeşkiyan’ın görüntülü mesajını yayınladı.

Pezeşkiyan, “Tüm uluslararası yükümlülüklere aykırı olan bu vahşice eylem, varlığını işgal, saldırganlık ve bebek öldürme üzerine kuran gayri meşru Siyonist rejimin suçlu doğasını teyit etmektedir” dedi.

Bu saldırının karşısında sessiz kalmayacaklarını belirten Pezeşkiyan şöyle konuştu:

“Elbette ülke yetkilileri ve İran halkı bu suç karşısında sessiz kalmayacak, İran İslam Cumhuriyeti’nin meşru ve güçlü cevabı düşmanı yaptığı aptalca hareketinden dolayı pişman edecektir.”

Halka birlik ve bütünlüğü koruma çağrısı yapan Pezeşkiyan, düşmanlarının psikolojik savaşına kulak asılmaması ve yetkililere yardımcı olunmasını istedi.