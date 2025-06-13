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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: İsrail, İranlı üst düzey 20 komutanı öldürdü

Reuters haber ajansı, İsrail’in İranlı üst düzey 20 komutanı öldürdüğünü iddia etti.

Tahran. Fotoğraf: AA

İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de olduğu üst düzey askeri yetkililer, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.


Reuters’a konuşan iki yetkili İsrail’in bugün İran’a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade dahil 20 üst düzey İranlı komutanı öldürdüğünü söyledi.

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