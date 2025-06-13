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İsrail'de telefon diplomasisi: İranlıları durdurmamız gerekiyordu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar Avrupalı muhataplarıyla telefonda görüştü: “İranlıları durdurmamız gerekiyordu.”

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar. Fotoğraf: AA

İsrail sabah erken saatlerde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri dahil üst düzey askeri yetkililer ve altı bilim insanının yanısıra çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.


İsrail Dışişleri Bakanlığı, bakan Sa’ar’ın art arda Fransı, Alman, İtalyan mevkidaşları ve Avrupa Birliği (AB) dışişleri yüksek temsilcisiyle görüştüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre görüşmeler İsrail’in İran’a saldırısıyla ilgiliydi.

Sa’ar şunları söyledi:

“Bu kararı son dakikada, diğer tüm yollar tükendikten sonra aldık. Tüm dünya İranlıların durmaya niyeti olmadığını gördü ve anladı. Onları durdurmamız gerekiyordu.

Son Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) raporu İran’ın ciddi ihlallerini ortaya koymuştu.

İran, İsrail’i yok etme planı üzerinde çalışıyor. Füze projesi nükleer tehdide bir katman daha ekledi ve bu İsrail gibi küçük bir ülke için dramatik bir tehdit.”

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