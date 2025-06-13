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Yaramazlara biraz batar!

İran'a saldırı: İsrail cumhurbaşkanı 'daha barışçıl bir bölge' umuyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ülkelerini savunacaklarını, İran’ı vurmalarının bölgede ‘daha barışçıl bir geleceğe’ katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

İsrail sabah erken saatlerde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri dahil üst düzey askeri yetkililer ve altı bilim insanının yanısıra çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.


Herzog saldırıya ilişkin X’ten şu açıklamayı yaptı:

“Dün gece İsrail ülkemize, halkımıza yönelik yakın ve varoluşsal bir tehdidi etkisiz hale getirmek için hedefli bir operasyon düzenledi.

Uluslararası toplum onyıllardır İran rejiminin küresel bir terör imparatorluğunu yöneterek, vekilleriyle birlikte bölgeyi radikalleştirmeye ve istikrarsızlaştırmaya devam ettiğine; askeri nükleer kapasitesini geliştirmek ve balistik füze cephaneliğini genişletmek için aralıksız bir şekilde çalıştığına şahit oldu.

İran liderleri, İsrail devletini yok etme niyetlerini açıkça ve defalarca dile getirmekten çekinmedi. Rejim yıllardır bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için hazırlık yapmaktadır.

İsrail’in kendini savunma hakkı ve görevi vardır ve bu görevi her zaman kararlılıkla yerine getirecektir. Bunun bölgemizin daha barışçıl ve müreffeh bir geleceğe doğru gidişatına katkı sağlamasını içtenlikle umuyoruz.”

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