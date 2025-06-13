Öldürülenler arasında dün, 'Her senaryoya hazırız' diyen İranlı komutan da var

İsrail’in ‘Yükselen Aslan’ operasyonunda en az üç üst düzey İranlı komutan da öldürüldü. Üç isimden İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, dün, ‘her türlü senaryoya tamamen hazır’ olduklarını söylemişti.

Tahran’da bir gösteride öldürülen komutanlar anıldı. Fotoğraf: AA

İsrail sabah erken saatlerde İran’a askeri harekat başlatmıştı. İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars saldırılarda 78 kişinin öldüğünü, 329 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Reuters haber ajansı saldırılarda en az 20 İranlı üst düzey komutanın öldürüldüğünü yazdı. Reuters’e göre bunlar arasında Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade de var.

Öldüğü resmen açıklananlar ise şunlar: İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Hatam el-Anbiya (İran’ın en önemli askeri karargahı) Komutanı Gülam Ali Reşid.

Bu isimlerin öldüğü teyit edildi, hatta İran lideri Ali Hamaney yeni atamalar yaptı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

BBC‘nin haberine göre Bakıri, ordunun en yetkili ismiydi.

Gerçek adı Muhammed Hüseyin Afşardi olan Bakıri, 1939’da Tahran’da doğdu.

1981’de İran Devrim Muhafızları’na üye oldu.

Bakıri, İran-Irak savaşı sırasında (1980-1988) ilk olarak operasyonel alanda çalışmaya başladı ve kademeli olarak istihbarat alanında sorumluluklar üstlendi.

1983’ten savaşın sonuna kadar, İran Devrim Muhafızları’nın kara kuvvetlerinin istihbarat operasyonlarından sorumluydu.

Muhammed Bakıri. Fotoğraf: AA

Bakıri, Devrim Muhafızları’nın istihbarat operasyonlarının ilk komutanıydı ve İran-Irak savaşı sırasında Devrim Muhafızları’nın tüm önemli operasyonlarında aktif yer aldı.

Savaştaki hizmetleri nedeniyle İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den zafer madalyaları aldı ve tümgeneral rütbesine yükseltildi.

Bakıri savaştan sonra genelkurmay başkanlığına tayin edildi.

2007’de ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el-Anbiya’ya yardımcı koordinatör olarak atandı. Bu karargah, İran’ın bütün askeri operasyonlarının planlandığı ve koordine edildiği yer.

Temmuz 2016’da, İran Silahlı Kuvvetleri genelkurmay başkanı olarak atandı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami

65 yaşındaki Selami, İsrail ve ABD dahil İran’ın düşmanlarına katı bir tutum sergilemesiyle tanınıyordu.

Geçen ay İran’ın herhangi bir ülke tarafından saldırıya uğraması halinde Tahran’ın ‘cehennemin kapılarını açacağı’ uyarısında bulunmuştu.

Selami dün de İran’ın ‘her türlü senaryo, durum ve koşul için tamamen hazır olduğunu’ söyleyip eklemişti: “Düşman, İsrail kuşatmasındaki savunmasız Filistinlilerle savaştığı gibi İran’la da savaşabileceğini düşünüyor. Bizim savaş tecrübemiz var ve deneyimliyiz.”

Hüseyin Selami. Fotoğraf: AA

Selami, İran Silahlı Kuvvetleri’nin güçlü kolu Devrim Muhafızları’na İran-Irak savaşı sırasında katıldı. 2009’da komutan yardımcısı, 10 yıl sonra da komutan oldu.

İran’ın nükleer ve askeri programlarına dahil olduğu için 2000’li yıllardan bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve ABD’nin yaptırım uyguladığı yetkililer listesindeydi.

Selami hatta bir keresinde İran’ın ‘dünya gücü olmanın eşiğinde’ bulunduğunu söylemişti.

İsrail’in 2019’da Suriye’deki İran hedeflerine düzenlediği saldırının ardından ‘siyonist rejim’i haritadan silme sözü verdi.

Nisan 2024’te İran’ın Şam büyükelçiliğine düzenlenen saldırının ardından da benzer bir uyarıda bulundu: “Cesur adamlarımız Siyonist rejimi cezalandıracaktır.”

Saldırıda yedi Devrim Muhafızı mensubu hayatını kaybetmişti. Bu kişilerden ikisi komutan seviyesindeydi.

Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanları rutin olarak İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e danışmanlık yapıyor.

En önemli askeri karargahın komutanı: Gülam Ali Reşid

İran-Irak savaşı sırasında Devrim Muhafızları komutanları arasında yer alan Tümgeneral Reşid, 17 yıl boyunca genelkurmay başkan yardımcılığını yürüttü.

2016’da Ayetullah Ali Hamaney’in emriyle İran’ın en önemli askeri karargahı Hatam el-Anbiya’nın komutanlığına atandı.

Reşid silahlı kuvvetlerin operasyonel koordinasyonundan sorumluydu. Bu karargah sekiz yıllık savaş boyunca, özellikle de son yıllarında en üst düzey operasyonel kararların alındığı yerdi.

Reşid ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’nin savunma doktrininin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Nitekim Devrim Muhafızları’nın önde gelen askeri stratejistlerden biri olarak anılıyordu.

Gülam Ali Reşid. Fotoğraf: IRNA

1979 devriminden sonra Devrim Muhafızları’na katıldı ve örgütlenmenin ilk aşamasında önemli bir rol oynadı.

İran-Irak savaşı sırasında, Devrim Muhafızları’nın önde gelen komutanlarının yanında görev yaptı.

Çeşitli cephelerde askeri kararların alındığı toplantıların kilit bir üyesiydi.

Reşid basında nadiren yer aldı ancak karar alma ve strateji açısından İran’ın savunma yapısını planlamada her zaman en etkili kişilerden biriydi.

Son yıllardaki nadir basın açıklamalarında ordunun özellikle ABD ve İsrail olmak üzere dış tehditlerle yüzleşmeye hazır olması gerektiğini vurguluyordu.



