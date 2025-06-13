Trump İran'a 60 gün süre vermiş: Bugün 61'inci gün

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a 60 günlük süre verdiğini belirterek “Beni dinlemeliydi” dedi.

Trump Netanyahu’yu 7 Nisan’da Beyaz Saray’da ağırlamıştı. Fotoğraf: AA

İsrail sabah erken saatlerde İran’a askeri harekat başlatmıştı. İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars saldırılarda 78 kişinin öldüğünü, 329 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırılarda öldürülenler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri dahil üst düzey askeri yetkililer de var.

Trump saldırı sonrası Truth Social’dan İran’a şöyle seslenmişti: “Büyük bir yıkım oldu ama bu katliamın durdurulması için hala zaman var. Bir sonraki saldırılar daha da acımasız olacak. İran yok olmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu diye bilinen şeyi kurtarmalı.“

ABD başkanı gün içinde CNN’e de şöyle konuştu: “İran beni dinlemeliydi. Biliyor musunuz bilmiyorum ama onlara 60 günlük süre vermiştim ve bugün 61’inci gün.”

İki ülke arasında nükleer müzakereleri hatırlatan Trump, İran’a çağrısını yineledi: “Artık çok geç olmadan bir anlaşma yapmak için masaya gelmeliler. Onlar için çok geç olacak.”

İsrail’in askeri operasyonlarını ‘çok başarılı’ bulan Trump “Tabii ki İsrail’i destekliyoruz. Apaçık ortada. Kimsenin daha önce hiç desteklemediği kadar destekliyoruz” dedi.

Trump ’60 günlük süre’yle neyi kastetti?

Trump yıl başında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e mektup yazmış, CNN‘in haberine göre mektupta nükleer müzakerelerin sonuçlanması için 60 günlük bir süre belirlemişti. 12 Nisan’da (Diken’in notu: İlk ABD-İran nükleer müzakere görüşmesi bu tarihte yapılmıştı) başlayan süre 12 Haziran’da doldu.

İran ve ABD’nin nükleer görüşmeleri

İran ve ABD arasındaki nükleer görüşmelerde taraflar şu ana kadar beş kez bir araya geldi.

İran nükleer programı kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD’yse İran’a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklif etti. İranlı yetkililer ‘kırmızı çizgiyi aşan’ teklifleri kabul etmedi.

Yeni görüşmenin 15 Haziran’da Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılması planlanıyordu. İran devlet televizyonu bu sabahki İsrail saldırısı nedeniyle İran’ın görüşmeye katılmayacağını duyurdu.



