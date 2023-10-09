Akşam Postası / 9 Ekim 2023

Kara harekatının eli kulağında: İsrail Gazze sınırına yığınağı yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, Hamas’ın elindeki Gazze Şeridi’ni havadan vurmayı aralıksız sürdürürken bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor.

Bakanlıktan ‘tarikatta şiş batırılan çocuklar’a ilişkin açıklama: Devlet korumasına alındılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa’daki bir tarikatta zikir sırasında vücutlarına şiş batırılan çocukların devlet korumasına alındığını duyurdu.

Osman Kavala’ya Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE) tarafından her yıl verilen ‘Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne’ layık görüldü.

Araştırma: Dişi hayvanlar birbirine erkek seçmeyi öğretiyor

Yeni bir araştırma, dişi hayvanların ayırt edici özelliklere sahip erkekleri eş olarak seçmeyi diğer dişilerden öğrendiğini ortaya koydu.

Almanya, İran’dan gelen uçağa karşı alarma geçti

İran’ın başkenti Tahran’dan Almanya’ya gelen bir uçağa yönelik saldırı tehdidi nedeniyle Hamburg Havalimanı’nda alarma geçildi.

Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

2023 Nobel Ekonomi Ödülü’nü ‘kadınların iş gücündeki yeri’ ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD’li Claudia Goldin kazandı.