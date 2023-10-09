Akşam Postası / 9 Ekim 2023

Kara harekatının eli kulağında: İsrail Gazze sınırına yığınağı yoğunlaştırdı
İsrail ordusu, Hamas’ın elindeki Gazze Şeridi’ni havadan vurmayı aralıksız sürdürürken bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor.
İsrail Gazze Şeridi’ni kuşatıyor: Elektrik, yiyecek, doğalgaz, su yok
İsrail: Bu bizim 11 Eylül’ümüz
Filistin hükümeti: İsrail mülteci kampında bir evi vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var
Öldürülen İsrailli sayısı 800’ü aştı; 2 bin 400 yaralı var
İsrail karşı saldırıda: 560 ölü, 2 bin 900 yaralı
Hamas’ın hedef aldığı festival alanından 260 ceset çıkarıldı: Sayı daha da artabilir
Netanyahu: Hamas’a yanıtımız Ortadoğu’yu değiştirecek
Hamas saldırısı: En az dokuz Amerikalı öldü, 10’dan fazla İngiliz ölü ya da kayıp
İran’dan yalanlama: Hamas’ı ‘doğrudan’ desteklemiyormuş
İsrail’de seferberlik: 300 bin yedek asker göreve çağrıldı
Hamas’ın kaçırıp yarı çıplak teşhir ettiği kadının annesinden yardım çağrısı
Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete İsraillileri ‘gebertti’
İsrail gazetesi Haaretz’den cesur başyazı: Felaketin sorumlusu Netanyahu’dur
Bakanlıktan ‘tarikatta şiş batırılan çocuklar’a ilişkin açıklama: Devlet korumasına alındılar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa’daki bir tarikatta zikir sırasında vücutlarına şiş batırılan çocukların devlet korumasına alındığını duyurdu.
Osman Kavala’ya Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü
Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE) tarafından her yıl verilen ‘Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne’ layık görüldü.
Araştırma: Dişi hayvanlar birbirine erkek seçmeyi öğretiyor
Yeni bir araştırma, dişi hayvanların ayırt edici özelliklere sahip erkekleri eş olarak seçmeyi diğer dişilerden öğrendiğini ortaya koydu.
Almanya, İran’dan gelen uçağa karşı alarma geçti
İran’ın başkenti Tahran’dan Almanya’ya gelen bir uçağa yönelik saldırı tehdidi nedeniyle Hamburg Havalimanı’nda alarma geçildi.
Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Ekonomi Ödülü’nü ‘kadınların iş gücündeki yeri’ ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD’li Claudia Goldin kazandı.