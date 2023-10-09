Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 9 Ekim 2023

Kara harekatının eli kulağında: İsrail Gazze sınırına yığınağı yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, Hamas’ın elindeki Gazze Şeridi’ni havadan vurmayı aralıksız sürdürürken bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor.

İsrail Gazze Şeridi’ni kuşatıyor: Elektrik, yiyecek, doğalgaz, su yok

İsrail: Bu bizim 11 Eylül’ümüz

Filistin hükümeti: İsrail mülteci kampında bir evi vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Öldürülen İsrailli sayısı 800’ü aştı; 2 bin 400 yaralı var

İsrail karşı saldırıda: 560 ölü, 2 bin 900 yaralı

Hamas’ın hedef aldığı festival alanından 260 ceset çıkarıldı: Sayı daha da artabilir

Netanyahu: Hamas’a yanıtımız Ortadoğu’yu değiştirecek

Hamas saldırısı: En az dokuz Amerikalı öldü, 10’dan fazla İngiliz ölü ya da kayıp

İran’dan yalanlama: Hamas’ı ‘doğrudan’ desteklemiyormuş

İsrail’de seferberlik: 300 bin yedek asker göreve çağrıldı

Hamas’ın kaçırıp yarı çıplak teşhir ettiği kadının annesinden yardım çağrısı

Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete İsraillileri ‘gebertti’

İsrail gazetesi Haaretz’den cesur başyazı: Felaketin sorumlusu Netanyahu’dur

Bakanlıktan ‘tarikatta şiş batırılan çocuklar’a ilişkin açıklama: Devlet korumasına alındılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa’daki bir tarikatta zikir sırasında vücutlarına şiş batırılan çocukların devlet korumasına alındığını duyurdu.


Osman Kavala’ya Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE) tarafından her yıl verilen ‘Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne’ layık görüldü.

‘Bir insanlık davası’: Uğur Kurt’u cemevinde öldüren polis yeniden hâkim karşısında

Araştırma: Dişi hayvanlar birbirine erkek seçmeyi öğretiyor

Yeni bir araştırma, dişi hayvanların ayırt edici özelliklere sahip erkekleri eş olarak seçmeyi diğer dişilerden öğrendiğini ortaya koydu.

Almanya, İran’dan gelen uçağa karşı alarma geçti

İran’ın başkenti Tahran’dan Almanya’ya gelen bir uçağa yönelik saldırı tehdidi nedeniyle Hamburg Havalimanı’nda alarma geçildi.

Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

2023 Nobel Ekonomi Ödülü’nü ‘kadınların iş gücündeki yeri’ ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD’li Claudia Goldin kazandı.

Orhan Pamuk öneriyor: Çernobil belgeseli, Tanpınar oyunu ve Solstad kitapları

SON HABERLER

Bir rakı grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efe grubu rakılara yüzde 7 oranında zam geçişi olduğunu duyurdu.

Akşam Postası / 9 Ekim 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.