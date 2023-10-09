Osman Kavala’ya Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE) tarafından her yıl verilen ‘Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne’ layık görüldü.

Fotoğraf: osmankavala.org

Çekya’nın başkenti Prag’da geçtiğimiz ay toplanan beş kişilik ödül komitesi, Kavala’yla birlikte Polonya’daki insan hakları ve kadın hakları aktivisti Justyna Wydrzynska ile Ukraynalı insan hakları savunucusu Yevgeniy Zakharov’u aday listesine almıştı.

Ödülü kazanan isim, bugün düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında belli oldu.

Meclisin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ödülün sahibi Osman Kavala oldu.

The 2023 Václav Havel Human Rights Prize – which honours outstanding civil society action in defence of human rights – has been awarded to imprisoned Turkish human rights defender Osman #Kavala.



Watch the award ceremony here:https://t.co/MXv2JzNCOz



More coming… #HavelPrize pic.twitter.com/iWb0XAtYOD — PACE (@PACE_News) October 9, 2023

Açıklamada şunlar dendi: “2023 Václav Havel İnsan Hakları Ödülü, insan haklarını savunma konusundaki olağanüstü faaliyetlerinden dolayı tutuklu Türk insan hakları savunucusu Osman Kavala’ya verildi.”