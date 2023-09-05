Kavala, Vaclav Havel Ödülü’ne aday gösterildi

Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, Avrupa Konseyi’nin 2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü için daraltılmış üç kişilik aday listesine alındı.

Fotoğraf: osmankavala.org

Çekya’nın başkenti Prag’da toplanan beş kişilik ödül komitesi, Kavala’yla birlikte Polonya’daki insan hakları ve kadın hakları aktivisti Justyna Wydrzynska ile Ukraynalı insan hakları savunucusu Yevgeniy Zakharov’u da üç kişilik listeye aldı.

Ödülü kazanan isim, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kurulunun 9 Ekim’de Strasbourg’da başlayacak genel kurul toplantılarında belli olacak.