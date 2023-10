İsrail Gazze Şeridi’ni kuşatıyor: Elektrik, yiyecek ve yakıt yok

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nin tamamen kuşatılması için emir verdiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Hamas’ın askeri kanadı İzettin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti.

The Times of Israel’in aktardığına göre Gallant, “Gazze Şeridi’ni kuşatma emri verdim” dedi.

Gallant sözlerine şöyle devam etti: “Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok, her şey kapalı olacak. Vahşi insanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket edeceğiz.”