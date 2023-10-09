Hamas’ın hedef aldığı festival alanından 260 ceset çıkarıldı: Sayı daha da artabilir

İsrail kurtarma servisi Zaka, Hamas militanları tarafından hedef alınan bir müzik festivali alanından 260 ceset çıkardığını, sayının artabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: X’te paylaşılan videodan ekran görüntüsü.

Cumartesi sabahı erken saatlerde Hamas, Gazze sınırı yakınlarındaki çölde bir tekno müzik festivalini de hedef almıştı.

Sosyal medyada ve İsrail haber kaynakları tarafından paylaşılan videolarda, düzinelerce festival katılımcısının silah sesleri arasında açık bir arazide koştuğu görülüyor. Birçoğu yakındaki meyve bahçelerine saklandı ya da kaçarken vuruldu.

The Independent’ın aktardığına göre bölgede başka sağlık ekipleri de çalıştığı için bulunan toplam ceset sayısının daha yüksek olması bekleniyor. Zaka cesetlerin ‘henüz hepsinin toplanmadığını’ kaydetti.

İsrail kayıp sayısını 750 olarak duyurmuştu.