Hamas saldırısı: En az dokuz Amerikalı öldü, 10’dan fazla İngiliz ölü ya da kayıp

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda en az dokuz Amerikalı hayatını kaybetti. Britanya da 10’dan fazla İngilizin öldüğünü ya da kaybolduğunu duyurdu.

Gazze’den atılan roketlerden bazıları Askalan kentine isabet etti.

BBC‘nin aktardığına göre ABD’li bir sözcü ölümleri doğruladı: “Kurbanlara ye yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Durumu yakından izlemeye ve başta yerel makamlar olmak üzere İsrailli ortaklarımızla temas halinde olmaya devam ediyoruz.”

Öldürülenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Britanya’nın resmi kaynakları BBC’ye, Hamas saldırılarından sonra İsrail’de 10’dan fazla İngiliz vatandaşının öldüğünden ya da kaybolduğundan endişe ettiklerini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nde görev yapan Nathanel Young,öldüğü teyit edilen tek Britanyalı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti.