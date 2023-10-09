Diken

Yaramazlara biraz batar!

Netanyahu: Hamas’a yanıtımız Ortadoğu’yu değiştirecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’a verecekleri yanıtın Ortadoğu’da dengeleri değiştireceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Netanyahu, İsrail’in Hamas’a verdiği tepkinin ‘Ortadoğu’yu değiştireceğini’ söyledi.


Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu’nın mesajı güney sınır kasabalarının belediye başkanlarıyla konuştuğu toplantıda verildi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti.

Filistin hükümeti: İsrail mülteci kampında bir evi vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var

SON HABERLER