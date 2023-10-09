Filistin hükümeti: İsrail mülteci kampında bir evi vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail’in, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda bir evi vurduğu, çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu bildirildi.

Hedef alınan ev yerle bir oldu. Fotoğraf: AA

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Mülteci kampı vuruldu

Filistin İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nın Et-Tirens bölgesindeki Ebu Aşkiyan ailesinin evini hedef aldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin ayrıntı verilmezken, çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 800 İsraillinin öldüğü, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtiliyor.