Hamas’ın kaçırıp yarı çıplak teşhir ettiği kadının annesinden yardım çağrısı

Hamas militanları tarafından kaçırılıp bir kamyonetin arkasında sokaklarda gezdirilen 30 yaşındaki Alman vatandaşı Shani Louk’un annesi yardım çağrısında bulundu.

Hamas’ın önceki gün İsrail’e düzenlediği saldırıların ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde genç bir kadının görüntüsü dikkati çekti. Hamas’a ait bir kamyonda iç çamaşırlarına kadar soyulmuş ve hareketsiz biçimde yatan genç kadın Almanya’dan bir müzik festivaline katılmak için gelmiş Shani Louk’tu.

Dövme sanatçısı olduğu öğrenilen Louk’un annesi Ricarda, sosyal medyada yayınladığı yardım videosunda Shani’nin kaçırıldıktan sonra ‘arabada baygın halde’ olduğu bir video gördüğünü söyledi.

Cep telefonundan kızının 20’li yaşlarındaki fotoğrafını gösteren Ricarda şunları söyledi: “Bize, kızımızın Filistinlilerle birlikte arabada baygın haldeyken ve Gazze Şeridi’nde dolaştırılırkenki bir videosu gönderildi. Sizden bize herhangi bir yardım veya haber göndermenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim.”

Kuzeni Tom Weintraub Louk ise Washington Post gazetesine verdiği demeçte ‘umutlu’ olduklarını kaydetti: “O ve diğerleri Hamas’ın sorumluluğu altında.”

Başka siviller de kaçırıldı

İsrail hükümeti, Hamas’ın saldırısında en az 100 İsrailli asker ve sivilin kaçırıldığını söylüyor. Kayıp sayısı 750 olarak duyurulmuştu.