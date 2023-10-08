İsrail Gazze’ye yoğun bombardıman başlattı

İsrail, Hamas’ın saldırısına karşılık savaş ilan etmesinin ardından Gazze Şeridi’ne yoıun bombardımana başladı.

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Hamas’ın askeri kanadı İzettin Kassam Tugayları dün sabah İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor.

‘Bedel ödetme’ sözü veren İsrail, Gazze’ye dün başlattığı hava bombardımanını bugün ağırlaştırdı.

Gazze’ye elektrik tedariğini kesen ve halktan bölgeyi terk etmesini isteyen İsrail, aynı zamanda sınıra tankları da yığmaya devam ediyor.

Ordudan açıklama

İsraiil ordu sözcüsü şöyle dedi: “Çok açık konuşayım, İsrail savaş suçlarına kararlılıkla ve can yakıcı ağır bir güçle karşılık verecektir. İsrail istihbaratı, Hamas’ın Gazze’deki ev, okul, hastane ve camilerde saklandığını tespit etti. Önümüzdeki günler çok zorlu olacak.”

Sözcü, bugün Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait 120 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Savaş uçakları, gün boyu özellikle Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun beldesi ve çevresini hedef aldı.

Hamas’ın, Beyt Hanun’u, İsrail’e karşı düzenlediği saldırılarda üs olarak kullandığı düşünülüyor.