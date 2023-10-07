Hamas saldırı başlattı, İsrail savaş ilan etti

Hamas, Gazze Şeridi’nden İsrail’e sabah saatlerinde füze saldırısı düzenledi. Eş zamanlı olarak Hamas militanları İsrail topraklarına sızdı. İsrail savaş ilan edip karşı saldırı başlattı.

Gazze’den atılan roketlerden bazıları Askalan kentine isabet etti. Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre İsrail ordusu, TSİ 7:30-8:00 sularında Hamas’ın kontrolündeki Gazze Şeridi’nden İsrail’e doğru yüzlerce roket atıldığını duyurdu. Roketlerden bazıları hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. İsrail’in başkenti Tel Aviv dahil birçok noktada siren sesleri duyuldu. Bazı füzeler Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod) kentlerine isabet etti.

Saldırının ardından Hamas’ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu başlatıldığını duyurdu. İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed Dayf, ilk aşamada 5 bin füze ve havan fırlattıklarını söyledi. Ed Dayf, ‘İsrail’in ihlallerinden’ dolayı operasyonu başlattıklarını söyleyip Arap ve İslam dünyasını İsrail’e karşı birleşmeye çağırdı.

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneydoğu sınırındaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini öne sürdü.

Saldırıya ilk destek Filistinli İslami Cihad ve İran’a yakın Lübnan örgütü Hizbullah’dan geldi. Her iki örgüt de İsrail’e karşı birlik çağrısında bulundu.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurarak ‘savaş durumu alarmı’ ilan etti. Ordu daha sonra Gazze Şeridi’ne saldırı başlatıldığını açıkladı. Saldırıda onlarca savaş uçağı da görev aldı. Karşı saldırıya ‘Demir Kılıçlar’ adı verildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırılarında 22 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan ikisinin durumu ciddi.

BBC’nin aktardığına göre sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, Filistinli grupların İsrail’in güneyindeki sokaklarda yoldan geçenlere ateş açtığı görülüyor.

Gazze, Filistin’e ait olmasına rağmen İsrail’in ablukasında. İsrail, Gazze’ye sık sık müdahale ediyor.