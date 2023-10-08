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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan barış çağrısı: Ateşe körükle gitmenin kimseye faydası olmaz

Hamas’ın saldırısıyla Filistin-İsrail savaşı alevlenmişken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iki devletli çözüm önerisini yineledi.

Fotoğraf: AA

Hamas’ın askeri kanadı İzettin Kassam Tugayları dün sabah İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Karşılıklı füze ve topçu atışları da kesilmezken, İsrail resmen savaş ilan etti ve Gazze şeridindeki sakinlerden kenti terk etmelerini istedi.


Her iki tarafın can kayıpları şimdiden bini geçerken Erdoğan’ndan barış çağrısı geldi.

İstanbul Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, Ortadoğu’daki sorunlarının tamamının temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu söyledi.

Barış çağrısında bulunan Erdoğan’ın sözleri şöyle:

“İki devletli çözümün perspektifi son derece önemli. 1967 sınırlarına uygun, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması artık ertelenemez. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi her fırsatta dile getirdik. Biz hakkı, adaleti söylemekten çekinmedik. Gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Ateşe körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası olmaz. Türkiye gerilimin düşmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Diplomatik çalışmaları devam ettirmekte kararlıyız.”

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Akşam Postası / 8 Ekim 2023

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