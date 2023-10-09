İsrail’de seferberlik: 300 bin yedek asker göreve çağrıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’de savaşmak üzere 300 bin yedek askeri göreve çağırdı. Fransa’daki İsrailli yedek askerler orduya katılmak için Tel Aviv’e doğru yola çıktı.

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Hamas’ın askeri kanadı İzettin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti.

Hava bombardımanın ardından İsrail’in Gazze’ye kara harekatı başlatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Nitekim İsrail gazetesi The Jerusalem Post‘un aktardığına göre IDF, Gazze’de savaşması için 300 bin yedek askeri göreve çağırdı.

TRT Haber‘in Fransız televizyon kanalı BFMTV’den aktardığına göre Fransız-İsrail vatandaşı çok sayıda yedek asker IDF’ye katılmak için ülkeden ayrılmaya başladı.

Fransız yayın kuruluşu İsrail’e gidecek yedek askerlere uçuşlarda öncelik verildiğini de duyurdu.