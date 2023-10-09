Kara harekatının eli kulağında: İsrail Gazze sınırına yığınağı yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, Hamas’ın elindeki Gazze Şeridi’ni havadan vurmayı aralıksız sürdürürken bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nin tamamen kuşatılması için emir vermiş; elektrik, yakıt ve yiyecek ikmali kesilmişti. Hemen ardından su tedariki de kesilmeye başladı.

Kara harekatı yakın

İsrail bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor. Bu amaçla sınıra asker ve tanklar başka olmak üzere zırhlı araç yığınağı yoğunlaştırıldı.

El Cezire’ye göre sınıra yığılan asker sayısı 100 bine yaklaştı.

İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze’ye çevrilmiş durumda.

Seferberlik kapsamında 300 bin yedek asker göreve çağrıldı.

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda asker ve polisi konuşlandırıldı.

Bölgedeki kontrol noktaları takviye ediliyor. İsrail güçleri bölgede zaman zaman devriye atıyor.