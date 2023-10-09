İran’dan yalanlama: Hamas’ı ‘doğrudan’ desteklemiyormuş

İran, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısında ‘doğrudan rol alıp’ yardım yaptığını reddetti.

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Hamas’ın askeri kanadı İzettin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı.

Resmi verilere göre ölen İsrailli sayısı 700’ü geçti, yaralı sayısı 2 bini aşkın. 750 kişi de kayıp. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılardaysa ölenlerin sayısı 493’e ulaştı.

İran’dan destek açıklamaları

İran yıllardır Hamas’ı destekliyor ve savaşçılarına silah ve eğitim sağlıyor. İran’ın üst düzey liderleri, Hamas militanlarının İsrail’in güneyine düzenlediği saldırıya desteklerini yinelemişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, saldırıdan bir gün sonra attığı tweet’te olayı ‘yıllardır süren cinayetlere ve suçlara meşru bir yanıt’ olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yse Wana Haber Ajansı tarafından paylaşılan konuşmasında saldırıyı, ‘Filistinli askerler (ve) tüm Filistinli gruplar için bir zafer’ olarak nitelendirdi.

Hamas: İran’dan yardım aldık

Hamas Sözcüsü Gazi Hamad, İran’dan doğrudan destek aldıklarını söylemişti. Hamad diğer ülkelerin de Hamas’a yardım ettiğini belirtmiş, ancak isim vermemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise saldırıdan bir gün sonra ABD hükümetinin ‘bu saldırıyı İran’ın yönettiğine veya arkasında olduğuna dair henüz bir kanıt görmediğini’ söylemişti.

İran BM misyonundan ret

BBC Türkçe’nin Reuters’tan aktardığına göre İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu, Hamas militanlarının İsrail’in güneyinde gerçekleştirdiği saldırıya ‘dahil olmadığını’ belirtti.

Misyon, “Filistin’e kararlı bir şekilde destek veriyoruz; ancak Filistin’in cevabında rolümüz yok” dedi.