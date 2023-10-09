Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

2023 Nobel Ekonomi Ödülü’nü ‘kadınların iş gücündeki yeri’ ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD’li Claudia Goldin kazandı.

Claudia Goldin. Fotoğraf: The Harvard Gazette

2023 Nobel Ekonomi Ödülü de sahibini buldu. Bu yıl ekonomi ödülünü Claudia Goldin kazandı. Ödülün, kadınların iş gücündeki yeriyle ilgili çalışmalardan dolayı verildiği belirtildi.

77 yaşındaki Goldin Harvard Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Nobel Ödülleri

İsveçli Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900’de kurulan Nobel Vakfı’nın insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere beş ayrı dalda en başarılı kabul edilen isimlere veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968’de İsveç Merkez Bankası’nın Alfred Nobel’in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969’da verildi.