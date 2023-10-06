Nobel Barış Ödülü, tutuklu kadın hakları savunucusu İranlı Narges Mohammdi’nin

Bu yılki Nobel Barış Ödülü’ne Narges Mohammadi layık görüldü.

Narges Mohammadi. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

2023 Nobel Barış Ödülü de sahibini buldu. Bu yıl barış ödülünü Narges Mohammadi kazandı. Ödülün, ‘İran’da kadınlara yönelik baskıya karşı ve insan hakları mücadelesi nedeniyle’ verildiği belirtildi.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

Mohammadi, 2016’da ‘idam cezasının kaldırılması için mücadele eden bir insan hakları hareketi kurmaktan’ dolayı 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nobel Ödülleri

İsveçli Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900’de kurulan Nobel Vakfı’nın insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere beş ayrı dalda en başarılı kabul edilen isimlere veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968’de İsveç Merkez Bankası’nın Alfred Nobel’in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969’da verildi.