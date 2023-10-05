Nobel Edebiyat Ödülü, ‘söylenmeyene ses veren’ yazara

Nobel Edebiyat Ödülü’ne ‘söylenemeyene bir ses veren yenilikçi oyun ve düzyazılarından ötürü’ Norveçli yazar Jon Fosse layık görüldü.

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2023 Nobel Edebiyat Ödülü de sahibini buldu. Bu yıl edebiyat ödülünü Jon Fosse kazandı. Ödülün, yazara ‘söylenemeyene bir ses veren yenilikçi oyun ve düzyazılarından ötürü’ verildiği belirtildi.

Akademi, Fosse’nin ‘Norveç geçmişinin özünü sanatsal teknikle birleştirdiğini’ belirterek, eserlerinde ‘insanın kaygılarını ve ikilemlerini yansıttığını’ vurguladı.

Fosse’nin yazdığı oyunlar dünyada en fazla sergilenen oyunlar arasında yer alıyor. 1959 doğumlu Fosse’nin 40 oyunu, birçok romanı, denemeleri, çocuk kitapları ve çevirileri bulunuyor.

Fosse, 11 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) tutarındaki ödülün de sahibi olacak.

Nobel Ödülleri

İsveçli Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900’de kurulan Nobel Vakfı’nın insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere beş ayrı dalda en başarılı kabul edilen isimlere veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968’de İsveç Merkez Bankası’nın Alfred Nobel’in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969’da verildi.