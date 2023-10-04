2023 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2023 Nobel Kimya Ödülü’nü ‘kuantum noktalarının keşfi ve sentezi’ çalışmaları nedeniyle Tunus kökenli Fransız Moungi Bawendi, ABD’li Louis Brus ve Rus Alexei Ekimov kazandı.

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Nobel her yıl insanlığa hizmet eden çalışmaları ödüllendiriyor.

Bu yıl, ‘kuantum noktalarının keşfi ve sentezi’ çalışmaları yapan Bawendi, Brus ve Ekimov, Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü.

Nobel Ödülleri

İsveçli Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900’de kurulan Nobel Vakfı’nın insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere beş ayrı dalda en başarılı kabul edilen isimlere veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968’de İsveç Merkez Bankası’nın Alfred Nobel’in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969’da verildi.