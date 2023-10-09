Bakanlıktan ‘tarikatta şiş batırılan çocuklar’a ilişkin açıklama: Devlet korumasına alındılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa’daki bir tarikatta zikir sırasında vücutlarına şiş batırılan çocukların devlet korumasına alındığını duyurdu.

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Sosyal medyada yayılan görüntülerde Şanlıurfa’da Rufai tarikatına ait olduğu öne sürülen zikir sırasında küçük çocukların vücutlarına şiş batırıldığı görülüyor.

Bakanlığın açıklamasında, olayın öğrenilmesinin ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerinin olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal ettiği belirtildi.

Bakanlık tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada şunlar yazıldı:

“İncelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personelimiz tarafından yürütülmektedir. Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliği’ne erişim engelleme talebinde bulunulmuştur. Bakanlığımız davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin en yakın takipçisi olacak.”