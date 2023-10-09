Erdoğan, ‘katliam’ nedeniyle İsrail halkına başsağlığı dilemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hamas’ın giriştiği ‘katliam’ nedeniyle İsrail halkına başsağlığı dilediği bildirildi.

Önceki gün barış çağrısında bulunan Erdoğan bugün İsrail, Filistin, Lübnan ve Katar liderleriyle telefonda iletişime geçti.

Türkiye İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la görüşmesinde sağduyu ve sükunet çağısında bulunduğunu belirtti.

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği ise görüşmeyle ilgili şu bilgiyi geçti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram esnasında gerçekleşen katliam nedeniyle İsrail halkına başsağlığı dileklerini iletti. Bölgede istikrarın ve barış ortamının sağlanması konusundaki çağrısını yineledi ve çabalarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Herzog başsağlığı dilekleri için teşekkür ederek, İsrail Devleti’nin vatandaşlarını koruyacağını ve Gazze’de rehin tutulan İsraillilerin ülkelerine dönüşü için elinden geleni yapacağını vurguladı.”

İsrail Devleti Cumhurbaşkanı @Isaac_Herzog, TC Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram esnasında gerçekleşen katliam nedeniyle İsrail halkına başsağlığı dileklerini iletti. Bölgede istikrarın ve barış ortamının sağlanması… pic.twitter.com/uQrcXMzx7s — İsrail Türkiye'de (@IsraelinTurkey) October 9, 2023

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Şu ana kadar ölen İsrailli sayısı 900’ü geçti.