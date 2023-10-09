Erdoğan’dan diplomasi trafiği: İsrail’den sağduyu istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hamas’ın saldırısıyla alevlenen savaş üzerine tarafları arayarak, sağduyu çağrısında bulundu.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail’in Gazze’ye başlattığı hava bombardımanı giderek ağırlaşıyor.

Önceki gün barış çağrısında bulunan Erdoğan, bugün taraflarla iletişime geçti.

AA’nın haberine göre, Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın konuya ilişkin yazılı açıklamasına göre Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan akabinde Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yle telefonda görüştü. Görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye’nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Sağduyu çağrısı

Erdoğan son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la telefonda görüştü. Erdoğan Herzog’a, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini, sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.