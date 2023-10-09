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Yaramazlara biraz batar!

Almanya, İran’dan gelen uçağa karşı alarma geçti

İran’ın başkenti Tahran’dan Almanya’ya gelen bir uçağa yönelik saldırı tehdidi nedeniyle Hamburg Havalimanı’nda alarma geçildi.

Fotoğraf: AA

Alman polisinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Tahran-Hamburg seferini yapan uçağa ilişkin ‘saldırı tehdidi’ içeren bir e-posta alındığı bildirildi.


Açıklamada, uçağın yerel saatle 12:20’de Hamburg’a indiği ve özel bir alana çekildiği, uçakta aramalar yapıldığı aktarıldı.

Uçaktan indirilen 198 yolcu ve 16 mürettebatın ayrı bir alanda güvenlik kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Havalimanına iniş ve kalkışların iki saat kapatıldığı bildirildi.

Yapılan güvenlik aramalarında bir olumsuzluk olmadığı anlaşılınca havalimanının tekrar uçuşlara açıldığı kaydedildi.

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