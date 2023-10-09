Erdoğan ABD’nin TSK SİHA’sı vurmasını hafızaya kaydetti, gereğini zamana bıraktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürmesi için, “Milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır.”

Tayyip Erdoğan. (AA)

Türkiye, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı düzenleyen iki PKK’lının Suriye’den geldiğini duyurmuştu. Buna karşılık Irak ve Suriye’daki PKK ve YPG mevzilerine hava operasyonları başlatılmıştı.

ABD 5 Ekim’de Suriye hava sahasında Türkiye’ye ait bir SİHA’yı ‘tehdit’ saydığı gerekçesiyle düşürdüğünü duyurmuştu. İlk gün SİHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını öne süren Ankara, ertesi gün kabul etmişti.

Erdoğan kabine toplantısının ardından şöyle dedi: “Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır. Terör örgütleriyle yakın ilişkide olan güçlerden, harekatlarımızda zarar görmemeleri için bölgedeki unsurlarını teröristlerden uzak tutmalarını istiyoruz.”