Ankara ‘çaktırmadan’ kabul etti: SİHA’yı Amerikalılar vurmuş

Ankara, dün Suriye’nin kuzeyinde düşürülen silahlı hava aracının (SİHA) Amerikalılar tarafından vurulduğunu kabul etti.

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Dışişleri açıklamasında, “Üçüncü taraflarlarla (ABD kastediliyor) farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir” dendi.

Reuters’a konuşan Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) bir yetkili, SİHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını söylemişti.

Dışişleri’nin açıklaması şöyle:

*1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

*Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

*Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

*Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

*Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir.

Irak ve Suriye’de PKK/YPG Terör Hedeflerine Yönelik Operasyonlarımız Hk. https://t.co/b6cAHdqnnr pic.twitter.com/n74vjQS1LK — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 6, 2023

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı düzenleyen iki PKK’lının Suriye’den geldiğini belirtmiş ve “Bundan sonra PKK’nın Irak ve Suriye’deki tüm tesisleri meşru hedeftir” demişti.

ABD dün Suriye hava sahasında Türkiye’ye ait bir SİHA’yı düşürdüğünü açıklamış; Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, şunları demişti: “ABD’li komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha yakın olan silahlı insansız hava aracının (SİHA) potansiyel bir tehdit olduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları daha sonra SİHA’yı meşru müdafaa amacıyla düşürdü.”