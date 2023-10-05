Pentagon: Türkiye’ye ait SİHA’yı tehdit saydığımız için düşürdük

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) ‘potansiyel tehdit’ sayıldığı için düşürüldüğünü duyurdu.

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Pentagon, Suriye hava sahasında Türkiye’ye ait bir SİHA’yı düşürdüklerini açıkladı. DW Türkçe’nin haberine göre Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“ABD’li komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha yakın olan silahlı insansız hava aracının (SİHA) potansiyel bir tehdit olduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları daha sonra SİHA’yı meşru müdafaa amacıyla düşürdü.”

Açıklamada ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğü kaydedildi. Görüşmede Austin’in ABD’nin ‘sadece IŞİD’i yenme harekatına destek amacıyla Suriye’de kalmaya devam ettiğini’ bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

Bakan Austin’in Türkiye’nin ‘meşru güvenlik kaygılarını’ kabul ettiği ve ‘ABD güçlerine yönelik herhangi bir riski önlemek için ABD ile Türkiye arasında yakın koordinasyonun önemin’ vurguladığı ifade edildi.

Ryder, SİHA’nın ABD askerlerine bir kilometreden az bir uzaklığa kadar yaklaştığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı düzenleyen iki PKK’lının Suriye’den geldiğini belirtmiş ve “Bundan sonra PKK’nın Irak ve Suriye’deki tüm tesislerinin meşru hedeftir” demişti.

Fidan, Suriye sahasında Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) birlikte hareket ABD güçlerine de üstü kapalı şu mesajı vermişti: “Üçüncü tarafların PKK/YPG’li şahıslardan ve tesislerinden ve uzak durmasını tavsiye ediyorum.”

Fidan’ın açıklamasından sonra bugün DSG’nin kontrol ettiği çok sayıda alan insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

Reuters ve WSJ, SİHA’lardan birinin bölgedeki ABD güçlerince düşürüldüğünü bildirmişti.