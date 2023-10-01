İçişleri: Ankara’daki saldırıyı yapanlardan birinin PKK üyesi olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıyı düzenleyenlerden birinin PKK üyesi olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Yerlikaya, saat 09:30 sıralarında Kızılay’daki bina önünde bombalı saldırı düzenlendiğini, iki saldırganın öldüğünü, iki polisin de hafif yaralandığını duyurmuştu.

PKK’ya bağlı HPG, saldırıyı üstlenmişti.

İçişleri Bakanlığı’ndan saldırıya dair açıklamada geldi. Paylaşılan yazılı açıklamada, “Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir” dendi.

Olayda yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada, Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasbedilmiştir.

Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde, 9 bin 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, bir roketatar, bir Glock marka susturucu takılı tabanca, bir Blow marka tabanca, bir M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, bir AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir.”