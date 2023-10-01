İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09:30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırı yapıldığını duyurdu. Bakan, saldırıyı yapan iki kişinin öldüğünü, iki emniyet mensubunun da hafif yaralandığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı’nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

AA’da yer alan habere göre patlama ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, hafif ticari aracıyla bakanlık önüne gelen iki kişinin bombalı saldırı eyleminde bulunduklarını açıkladı. Açılan ateş sırasında iki emniyet mensubunun yaralandığını kaydeden Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.”