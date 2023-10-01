Bakan Yerlikaya’dan terör saldırısında ‘suç örgütleri’ vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önündeki bombalı saldırıya ilişkin ikinci açıklamasında ‘organize suç örgütleri’ vurgusu yaparak mücadeleye devam mesajı verdi.
Yerlikaya, saat 09:30 sıralarında Kızılay’daki bina önünde bombalı saldırı düzenlendiğini, iki saldırganın öldüğünü, iki polisin de hafif yaralandığını duyurmuştu.
Yerlikaya ikinci açıklamada yaralanan polisler Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavisinin devam ettiğinin ve ikisinin de hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.
Bakan mesajında organize suç örgütleri vurgusu da yaptı: “Terörle, onların iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”
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