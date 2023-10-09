Çalışmayı sürdürenlere yok: Emeklilere bir defalığına 5 bin lira ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bir defalığına 5 bin lira ödeneceğini duyurdu.

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Emekliler artan enflasyona karşı maaşlarının çok yetersiz olduğunu belirterek zam talebinde bulunuyor. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası zamla ilgili konuştu.

‘Emeklilerin çektiği sıkıntıları bildiğini ifade eden Erdoğan, “Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık” dedi.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam edenleri bu düzenlemenin dışında bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, söz konusu ödemenin kasımın ilk yarısı itibariyle yatırılacağını kaydetti.

Erdoğan ayrıca ‘yılbaşında emeklilerin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceklerini’ söyledi.