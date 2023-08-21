Erdoğan’dan ‘emeklilere zam’ sinyali

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına zam yapılması için ‘gerekli adımları atacaklarını’ söyledi.

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Macaristan dönüşü uçakta iktidara yakın gazetecilere konuşan Erdoğan, emekli maaşları hakkında şunları söyledi: “Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.”

Meclis’te reddedilmişti

Muhalefet partileri, emekli aylıklarına yüzde 25’lik zam oranının artırılması ve seyyanen zam yapılması için önergeler vermiş; ancak bunlar AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.